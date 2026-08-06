В аэропорту Волгограда на 13 часов задерживаются сочинские авиарейсы

С 22:00 5 августа на 11:00 6 августа отложен вылет из Волгограда в Сочи рейса № FV 6630 авиакомпании «Россия». С задержкой без малого в 13 часов воздушную гавань покинет и рейс № FV 6602 этого же перевозчика. Самолёт должен был вылететь из города на Волге в 23:00, однако на текущий момент время вылета смещено на 12:40 6 августа. Также незначительные корректировки затронут и пассажиров московского рейса № DP 6969 «Победы». На текущий момент вылет смещён на 30 минут. Самолёт должен покинуть Волгоград в 11:55.