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СК возбудил уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки в больнице

Ее госпитализировали только с третьего раза.

Источник: РИА "Новости"

По факту смерти 18-летней девушки в уфимской больнице возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Башкирии.

Правоохранители проводят расследование по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что мать погибшей неоднократно вызывала бригаду скорой, однако дочь госпитализировали только после третьего вызова. В больнице она скончалась.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, в том числе качества оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.