Пьяная гонка в Туве: тракторист не остановился по требованию полиции

В Тоджинском районе Тувы сотрудники ДПС задержали нетрезвого тракториста, устроившего погоню по улицам села Тоора-Хем. Информация об инциденте опубликована в официальном MAX-канале МВД республики.
Сигнал от очевидца о мужчине за рулем трактора в состоянии опьянения поступил в полицию. Прибывшие на место автоинспекторы заметили подозреваемого, когда тот выходил из магазина. На требование остановиться через громкоговоритель водитель не отреагировал и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование.
В безлюдной местности полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух последовали прицельные выстрелы по задним колесам трактора. Транспортное средство остановилось, однако нарушитель попытался спрятаться и был задержан правоохранителями.
Задержанным оказался 37-летний местный житель. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. Полицейские составили в отношении него четыре административных протокола.
Как отмечается в сообщении, мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела по факту управления транспортом в состоянии опьянения. Трактор изъят и помещен на специализированную стоянку.
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