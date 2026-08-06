Пьяная гонка в Туве: тракторист не остановился по требованию полиции

Сигнал от очевидца о мужчине за рулем трактора в состоянии опьянения поступил в полицию. Прибывшие на место автоинспекторы заметили подозреваемого, когда тот выходил из магазина. На требование остановиться через громкоговоритель водитель не отреагировал и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование.