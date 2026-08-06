В аэропорту Красноярск на время выборов будет открыт избирательный участок

Голосование по месту нахождения проводится в рамках механизма «Мобильный избиратель». Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно в электронном виде через портал «Госуслуги» с 5 августа до 23:59 по московскому времени 14 сентября, либо лично в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ с 3 августа по 14 сентября, либо лично в участковой избирательной комиссии с 9 по 14 сентября.