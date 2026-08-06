В аэропорту Красноярск на время выборов будет открыт избирательный участок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В международном аэропорту Красноярск 18, 19 и 20 сентября — в дни проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва — будет организована работа избирательного участка № 1148.
Участок будет расположен на первом этаже делового терминала, отмечает пресс-служба аэропорта. Воспользоваться им смогут авиапассажиры, гости и сотрудники аэропорта, а также все граждане, которые в дни голосования будут находиться в Красноярске, но по каким-либо причинам не имеют возможности проголосовать по месту постоянной регистрации.
Голосование по месту нахождения проводится в рамках механизма «Мобильный избиратель». Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно в электронном виде через портал «Госуслуги» с 5 августа до 23:59 по московскому времени 14 сентября, либо лично в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ с 3 августа по 14 сентября, либо лично в участковой избирательной комиссии с 9 по 14 сентября.
«Путешествие не должно быть помехой для голосования. Наш деловой терминал открыт для каждого — независимо от того, вылетаете вы рейсом, встречаете гостей, работаете в аэропорту или просто находитесь в Красноярске проездом. Для нас важно, чтобы каждый гражданин, оказавшийся в день выборов в аэропорту, имел возможность реализовать свое конституционное право», — прокомментировал генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.