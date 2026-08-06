Красноярцев предупредили о новой уловке аферистов с «заменой счета»

Как рассказали в красноярском отделении Банка России, жертву просят снять все накопления через банкомат и перевести на реквизиты, которые диктуют аферисты. Для убедительности мошенники присылают поддельные видео с символикой Банка России и ссылаются на несуществующие правила. После получения денег они исчезают.