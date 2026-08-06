Красноярцев предупредили о новой уловке аферистов с «заменой счета»

В Красноярске появилась новая схема обмана. Мошенники звонят через мессенджеры, представляются сотрудниками «финансовой разведки» или полиции и пугают утечкой банковских данных. Они убеждают, что счёт необходимо срочно «обновить» через Центробанк, иначе деньги украдут.
Как рассказали в красноярском отделении Банка России, жертву просят снять все накопления через банкомат и перевести на реквизиты, которые диктуют аферисты. Для убедительности мошенники присылают поддельные видео с символикой Банка России и ссылаются на несуществующие правила. После получения денег они исчезают.
«Мошенники стали действовать хитрее: они не просто пугают людей, а стараются запутать сложными терминами и несуществующими правилами. В состоянии стресса человек перестаёт анализировать ситуацию и просто выполняет инструкции», — предупредил управляющий красноярского отделения Банка России Сергей Журавлёв.
Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 6,5 млн за награду сына.