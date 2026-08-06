Иностранный бизнесмен заплатил 2,2 млн за незаконный вывоз леса из Красноярского края

После возбуждения исполнительного производства пристав уведомил должника о необходимости добровольно погасить долг в пятидневный срок, но предприниматель проигнорировал требование. Тогда банковские счета бизнесмена арестовали и наложили запрет на регистрационные действия с его грузвиком Кia Bongo.