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Иностранный бизнесмен заплатил 2,2 млн за незаконный вывоз леса из Красноярского края

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с иностранного предпринимателя 2,2 млн рублей ущерба за незаконный экспорт пиломатериалов.

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с иностранного предпринимателя 2,2 млн рублей ущерба за незаконный экспорт пиломатериалов, сообщили в ГУФССП по Красноярскому краю.

Бизнесмен работал в Казачинско-Пировском округе и незаконно вывозил древесину за рубеж, чем нанес государству ущерб в 2 млн 275 тыс. рублей. Суд признал его виновным и обязал возместить деньги в бюджет.

После возбуждения исполнительного производства пристав уведомил должника о необходимости добровольно погасить долг в пятидневный срок, но предприниматель проигнорировал требование. Тогда банковские счета бизнесмена арестовали и наложили запрет на регистрационные действия с его грузвиком Кia Bongo.

После блокировки активов бизнесмен нашел деньги и полностью погасил задолженность. Исполнительное производство закрыли.

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