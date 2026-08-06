В два раза больше, чем в мире: насколько потеплел климат в России за 50 лет

Глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло трех градусов. Этот показатель в два раза больше, чем в среднем в мире. Об этом в интервью ТАСС сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Глобальное потепление достигло примерно полутора градусов, а человек, сжигая ископаемое топливо, усилил парниковый эффект примерно на 7%, но в силу тех или иных причин глобальное потепление немножко меньше, примерно полтора градуса. Однако в России оно в два раза больше, около трех градусов за последние примерно 50 лет», — сказал эксперт.
Таким образом, на скорость глобального потепления в России влияет то, что часть российской территории находится в арктической зоне. Второй фактор — Россия в основном находится на суше, континенте.
Накануне профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс сообщил, что потепление климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете.
Вместе с тем, климатолог Владимир Семенов рассказал, что наряду с рисками глобальное потепление в России способно принести стране и некоторые преимущества.