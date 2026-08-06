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В два раза больше, чем в мире: насколько потеплел климат в России за 50 лет

Кокорин: глобальное потепление достигло в России уже трех градусов за 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло трех градусов. Этот показатель в два раза больше, чем в среднем в мире. Об этом в интервью ТАСС сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Глобальное потепление достигло примерно полутора градусов, а человек, сжигая ископаемое топливо, усилил парниковый эффект примерно на 7%, но в силу тех или иных причин глобальное потепление немножко меньше, примерно полтора градуса. Однако в России оно в два раза больше, около трех градусов за последние примерно 50 лет», — сказал эксперт.

Примерно такая же ситуация складывается и в других северных странах, включая Канаду. А в Арктике климат теплеет в четыре раза быстрее.

Таким образом, на скорость глобального потепления в России влияет то, что часть российской территории находится в арктической зоне. Второй фактор — Россия в основном находится на суше, континенте.

Накануне профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс сообщил, что потепление климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете.

Вместе с тем, климатолог Владимир Семенов рассказал, что наряду с рисками глобальное потепление в России способно принести стране и некоторые преимущества.

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