Корейский исполнитель песен Цоя хочет провести отпуск в России

СЕУЛ, 6 авг — РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, известный каверами на песни Виктора Цоя, сообщил РИА Новости, что считает российские города очень красивыми и хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде.
Исполнитель приезжал с гастролями в Россию в марте этого года.
«Я хотел бы побывать в Сочи. А в Нижний Новгород мне хотелось бы однажды приехать уже не по работе, а в отпуск — примерно на неделю», — сказал собеседник агентства.
Сон Вон Соп также отметил, что Казань, Санкт-Петербург и Москва оставили у него очень яркие воспоминания.
«Российские города показались мне очень красивыми», — сказал он.
Певец добавил, что с Москвой у него связана отдельная традиция. В 2019 году он впервые сфотографировался у стены Цоя на Арбате, а затем при каждом новом посещении города повторял снимок в той же позе. По словам исполнителя, по этим фотографиям можно увидеть, как проходит время.