Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корейский исполнитель песен Цоя хочет провести отпуск в России

РИА Новости: певец Сон Вон Соп хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде.

СЕУЛ, 6 авг — РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, известный каверами на песни Виктора Цоя, сообщил РИА Новости, что считает российские города очень красивыми и хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде.

Исполнитель приезжал с гастролями в Россию в марте этого года.

«Я хотел бы побывать в Сочи. А в Нижний Новгород мне хотелось бы однажды приехать уже не по работе, а в отпуск — примерно на неделю», — сказал собеседник агентства.

Сон Вон Соп также отметил, что Казань, Санкт-Петербург и Москва оставили у него очень яркие воспоминания.

«Российские города показались мне очень красивыми», — сказал он.

Певец добавил, что с Москвой у него связана отдельная традиция. В 2019 году он впервые сфотографировался у стены Цоя на Арбате, а затем при каждом новом посещении города повторял снимок в той же позе. По словам исполнителя, по этим фотографиям можно увидеть, как проходит время.