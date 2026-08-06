В Лесосибирске подрядчик сэкономил на ремонте поликлиники и вернул 760 тысяч

Так, вместо положенной по проекту штукатурки строители обшили стены гипсокартоном, который крепили на обычную монтажную пену. При этом поверхности оказались с отклонением от вертикали. Кровельный профиль монтировали на саморезы, но не все: часть крепежа просто пропустили. Окна тоже устанавливали с нарушением технологии. Кроме того, старую штукатурку, за удаление которой заказчик уже заплатил, убрали не полностью: часть покрытия так и осталась на месте.