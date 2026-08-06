В омском аэропорту задержали рейс в Сочи до полуночи

Утренний рейс из Омска в Сочи авиакомпании «Россия» перенесли с 7:10 на 00:30 следующих суток. Задержка превысит 17 часов. Об серьезном сбое в графике полетов сообщили сегодня, 6 августа, в местном аэропорту.