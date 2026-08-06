За июль инвесторы вывели из облигационных ПИФов 88 млрд рублей

В июле 2026 года впервые за полтора года объем привлеченных средств в розничные ПИФы оказался меньше, чем объем выведенных средств. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, чистый отток из розничных фондов составил около 4,5 млрд руб. Последний раз чистый отток средств в этом сегменте наблюдался в феврале 2025 года, однако тогда он превысил 17 млрд руб. Впрочем, нынешние потери выглядят символическими на фоне притоков в первом полугодии, которые составили 770 млрд руб.