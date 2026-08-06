53 села на севере Казахстана обеспечат питьевой водой на возвращенные в страну активы

Северо-Казахстанская область располагает самой протяженной в стране сетью групповых водопроводов — более 3 тысяч км. Она обеспечивает водой 229 сел с общей численностью населения 175 тысяч человек. В 2025 году на развитие данной инфраструктуры из Спецгосфонда направили свыше 45 млрд тенге ($95,8 млн), это позволило охватить финансированием 48 проектов.