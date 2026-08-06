53 села на севере Казахстана обеспечат питьевой водой на возвращенные в страну активы

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Правительство Казахстана выделило 2,7 млрд тенге ($5,8 млн) на водоснабжение населенных пунктов Северо-Казахстанской области.
Средства пойдут из Спецгосфонда, в котором аккумулируются возвращенные в страну активы. Завершение реконструкции Пресновского и Соколовского групповых водопроводов обеспечат водой 53 пункта, отметили в правительстве.
«Реконструкция Пресновского группового водопровода позволит улучшить водоснабжение 43 населенных пунктов Есильского, Мамлютского и Жамбылского районов, где проживают 34,5 тыс. человек. На сегодняшний день проложено 171 км магистрального трубопровода и отводящих линий, а также 46 км внутрипоселковых сетей», — сообщил Кабмин.
Реконструкция Соколовского группового водопровода затрагивает 10 сел Кызылжарского района, где проживают более 4 тысяч человек. Проект предусматривает строительство 59 км отводящих линий и 77 км внутрипоселковых сетей.
«Ввод Пресновского и Соколовского водопроводов в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года. В результате будет повышена надежность системы, сокращены потери при транспортировке и улучшено качество подачи питьевой воды жителям охваченных проектом населенных пунктов», — отметили в правительстве.
Северо-Казахстанская область располагает самой протяженной в стране сетью групповых водопроводов — более 3 тысяч км. Она обеспечивает водой 229 сел с общей численностью населения 175 тысяч человек. В 2025 году на развитие данной инфраструктуры из Спецгосфонда направили свыше 45 млрд тенге ($95,8 млн), это позволило охватить финансированием 48 проектов.