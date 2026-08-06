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В хабаровском кафе нашли сальмонеллу

Из-за массовых отравлений посетителей одного хабаровского кафе, туда отправили проверку Роспотребнадзора. В ходе проверки выявили многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. В кафе не проводился производственный контроль, контроль за смешением сырой и готовой продукции, отсутствовала маркировка на продуктах, а помещение не обеззараживалось. Также в продуктах кафе нашли сальмонеллу. Кафе закрыли на 30 суток. Теперь собственнику необходимо исправить выявленные.

Из-за массовых отравлений посетителей одного хабаровского кафе, туда отправили проверку Роспотребнадзора. В ходе проверки выявили многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. В кафе не проводился производственный контроль, контроль за смешением сырой и готовой продукции, отсутствовала маркировка на продуктах, а помещение не обеззараживалось. Также в продуктах кафе нашли сальмонеллу. Кафе закрыли на 30 суток. Теперь собственнику необходимо исправить выявленные нарушения.

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