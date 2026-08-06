Июль 2026 года стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

Прошедший июль побил температурный рекорд, державшийся с 2010 года. Средняя температура по стране превысила предыдущие максимумы, и этот июль стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений — то есть с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Рекорд обеспечила аномальная жара в восточной части страны. На Урале, в Сибири и в восточных районах Поволжья среднемесячные температуры превысили норму на 2−3 градуса, а в Тюменской области — почти на 4 градуса. При этом в европейской части России, напротив, было прохладно: в Москве и Санкт-Петербурге июль оказался в пределах климатической нормы. На Дальнем Востоке июль также был теплее обычного, но без экстремальных значений, характерных для Сибири и Урала. Для аграриев, энергетиков и спасательных служб рекордная жара в центральных и восточных регионах страны стала дополнительным вызовом. Синоптики прогнозируют, что август также будет теплым, но без повторения июльских аномалий. Источник: ТАСС.