Большую партию помощи доставили хабаровские волонтеры в ДНР

Добровольцы передали православную литературу в библиотеку имени Марии, побывали в маленьком убежище, где при обстрелах одновременно укрываются больше 50 человек. Кроме того, команда навестила три нуждающиеся семьи и пункт распределения, организованный местными волонтерами.