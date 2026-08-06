Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большую партию помощи доставили хабаровские волонтеры в ДНР

Они привезли продукты, медикаменты и воду.

Источник: Хабаровский край сегодня

Гуманитарную миссию осуществили волонтеры Хабаровского края в ДНР. Они доставили в Донецк две фуры объемом 220 кубометров с медикаментами, водой и предметами первой необходимости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В делегацию вошли руководитель движения «Помощь военнослужащим27» Светлана Якимова, активистка Яна Емелина и руководитель «СВО Ванино-фронт» Дмитрий Матвиенко.

Добровольцы передали православную литературу в библиотеку имени Марии, побывали в маленьком убежище, где при обстрелах одновременно укрываются больше 50 человек. Кроме того, команда навестила три нуждающиеся семьи и пункт распределения, организованный местными волонтерами.

Особое внимание уделили передаче подгузников для лежачих больных в патронажную службу патриархии.

Миссия прошла при поддержке Хабаровской епархии и Ресурсного центра «Добро.рф» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе Президента РФ.