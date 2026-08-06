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Синоптик рассказала, ждать ли москвичам возвращения жары в августе

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, среднесуточная температура в столице постепенно понижается.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Повторение в августе жары, с которой столкнулись москвичи в первых числах месяца, маловероятно. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В принципе среднесуточная температура понижается с каждым днем. Макушка лета приходится на первые дни августа. Дальше температура на один десяток, на два десятка градусов понижается, поэтому вероятность невелика», — сказала Паршина, отвечая на вопрос, ожидает ли москвичей далее в августе жара до 30 градусов.

Она добавила, что случаи, когда аномальная жара стояла до середины августа, имело место в метеорологической истории — в 2010 году, когда сильная жара продержалась до середины месяца, и в засушливом 1938 году.