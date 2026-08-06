Синоптик рассказала, ждать ли москвичам возвращения жары в августе

«В принципе среднесуточная температура понижается с каждым днем. Макушка лета приходится на первые дни августа. Дальше температура на один десяток, на два десятка градусов понижается, поэтому вероятность невелика», — сказала Паршина, отвечая на вопрос, ожидает ли москвичей далее в августе жара до 30 градусов.