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Стало известно, какая погода будет в Москве в четверг

В четверг, 6 августа, в Москве ожидается до плюс 32 градусов.

В четверг, 6 августа, в Москве ожидается до плюс 32 градусов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь вероятен во второй половине дня. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду.

Дневная температура воздуха в столице составит от 30 до 32 градусов тепла. Ночью в пятницу ожидается похолодание до плюс 20 градусов. Атмосферное давление в четверг установится на отметке около 748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области погода будет сопоставимой: столбики термометров покажут от плюс 27 до плюс 32 градусов. В ночь на пятницу в регионе также прогнозируется снижение температуры до плюс 20 градусов.