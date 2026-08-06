У 490 жителей Прикамья выявили онкологические заболевания

Кроме того, диспансеризация позволяет определить факторы, которые могут привести к развитию серьезных болезней. Среди них — высокий уровень сахара и холестерина в крови, лишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и наследственность. По итогам обследования каждый пациент получает рекомендации врача по снижению этих рисков.