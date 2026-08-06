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Школы Казахстана меняют программу: искусственный интеллект станет частью уроков с 1 класса

ИИ становится частью обязательного школьного образования.

Источник: Деловой Казахстан

Уже в ближайшее время казахстанские школьники начнут изучать искусственный интеллект на уроках — от начальной школы до выпускных классов, передает DKNews.kz.

Изменения коснутся не только названий предметов. Министерство полностью обновило содержание программ, добавив десятки новых тем и целей обучения.

Поручение Токаева стало отправной точкой.

Реформа стартовала после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которое он дал на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году.

С сентября того же года Министерство начало поэтапное обновление школьных программ.

Позже изменения получили законодательную основу.

В ноябре 2025 года в Казахстане приняли Закон «Об искусственном интеллекте», а в мае 2026 года Президент подписал указ о внедрении ИИ в систему среднего образования.

Какие предметы изменятся.

Теперь школьники будут изучать:

1−4 классы — «Цифровая грамотность и искусственный интеллект»; 5−11 классы — «Информатика и искусственный интеллект».

Но главное изменение — не в названии.

В школьные программы добавили 43 новые цели обучения, посвященные работе с искусственным интеллектом.

Что будут изучать младшие школьники.

Для учеников 1−4 классов разработали раздел «Медиаграмотность и ИИ», который включает 17 целей обучения.

Детей познакомят с искусственным интеллектом через простые жизненные примеры, научат безопасному поведению в интернете, защите персональных данных и цифровой грамотности.

Что изменится в средней школе.

Для учеников 5−9 классов предусмотрены 14 новых целей обучения.

Школьников научат:

использовать ИИ во время учебы; правильно составлять запросы; критически оценивать ответы нейросетей; соблюдать академическую честность; защищать свои данные и соблюдать правила кибербезопасности.

Старшеклассников познакомят с машинным обучением.

В 10−11 классах основной акцент сделают уже на технологиях, которые сегодня используют IT-компании и крупный бизнес.

В программу войдут:

основы машинного обучения; нейронные сети; анализ данных; прикладная криптография; управление данными с использованием ИИ.

Всего этот раздел включает 12 новых целей обучения.

Программы уже протестировали.

Обновленные учебные программы прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное экспертное заключение.

Сейчас документы находятся на стадии официального утверждения.

Параллельно Министерство готовит методические рекомендации для педагогов, которые помогут безопасно и эффективно использовать искусственный интеллект во время учебного процесса.