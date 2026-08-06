Школы Казахстана меняют программу: искусственный интеллект станет частью уроков с 1 класса

Уже в ближайшее время казахстанские школьники начнут изучать искусственный интеллект на уроках — от начальной школы до выпускных классов, передает DKNews.kz.
Изменения коснутся не только названий предметов. Министерство полностью обновило содержание программ, добавив десятки новых тем и целей обучения.
Поручение Токаева стало отправной точкой.
Реформа стартовала после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которое он дал на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году.
С сентября того же года Министерство начало поэтапное обновление школьных программ.
Позже изменения получили законодательную основу.
В ноябре 2025 года в Казахстане приняли Закон «Об искусственном интеллекте», а в мае 2026 года Президент подписал указ о внедрении ИИ в систему среднего образования.
Какие предметы изменятся.
Теперь школьники будут изучать:
1−4 классы — «Цифровая грамотность и искусственный интеллект»; 5−11 классы — «Информатика и искусственный интеллект».
Но главное изменение — не в названии.
В школьные программы добавили 43 новые цели обучения, посвященные работе с искусственным интеллектом.
Что будут изучать младшие школьники.
Для учеников 1−4 классов разработали раздел «Медиаграмотность и ИИ», который включает 17 целей обучения.
Детей познакомят с искусственным интеллектом через простые жизненные примеры, научат безопасному поведению в интернете, защите персональных данных и цифровой грамотности.
Что изменится в средней школе.
Для учеников 5−9 классов предусмотрены 14 новых целей обучения.
Школьников научат:
использовать ИИ во время учебы; правильно составлять запросы; критически оценивать ответы нейросетей; соблюдать академическую честность; защищать свои данные и соблюдать правила кибербезопасности.
Старшеклассников познакомят с машинным обучением.
В 10−11 классах основной акцент сделают уже на технологиях, которые сегодня используют IT-компании и крупный бизнес.
В программу войдут:
основы машинного обучения; нейронные сети; анализ данных; прикладная криптография; управление данными с использованием ИИ.
Всего этот раздел включает 12 новых целей обучения.
Программы уже протестировали.
Обновленные учебные программы прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное экспертное заключение.
Сейчас документы находятся на стадии официального утверждения.
Параллельно Министерство готовит методические рекомендации для педагогов, которые помогут безопасно и эффективно использовать искусственный интеллект во время учебного процесса.