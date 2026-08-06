Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Монреале

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу ван де Зандсхюлпа, не имеющего номера посева на турнире. Медведев был посеян под четвертым номером. В третьем круге ван де Зандсхюлп сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (без номера посева).
Медведеву 30 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году, годом ранее он выиграл Итоговый турнир ATP.
Ван де Зандсхюлпу 30 лет, в рейтинге ATP он располагается на 70-й позиции. На счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2021 году.
Соревнование в Монреале относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на покрытии «хард» и завершится 13 августа. Призовой фонд составляет $9,4 млн. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон.