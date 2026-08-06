Хабаровчанам теперь будут продавать лекарства по электронным рецептам

Жители Хабаровского края теперь могут просматривать назначения врачей, заказывать лекарства по электронным рецептам и следить за их выдачей через платформу «Доброхаб». Там же появился дневник для записи показателей здоровья, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Все выписанные препараты отображаются в личном кабинете пациента, поэтому хранить бумажные бланки больше не требуется. Пользователь может проверить сведения о лекарстве, узнать о его наличии в льготной аптеке и увидеть, на каком этапе находится заказ.
В «Дневник здоровья» можно заносить давление, уровень глюкозы, температуру, пульс и вес. Сервис также позволяет настроить напоминания о приёме лекарств, прикрепить фотографии и комментарии о самочувствии, сохранить рекомендации врачей и сведения о проведённых процедурах.
Собранные данные пациент сможет показать специалисту во время очного или дистанционного приёма. Это поможет врачу оценить изменения в состоянии человека и при необходимости скорректировать лечение.
Доступ к рецептам и медицинским записям защищён шифрованием. В дальнейшем платформу планируют связать с лабораторными системами, чтобы результаты анализов загружались в личный кабинет автоматически.