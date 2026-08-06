Хабаровчанам теперь будут продавать лекарства по электронным рецептам

Жители Хабаровского края теперь могут просматривать назначения врачей, заказывать лекарства по электронным рецептам и следить за их выдачей через платформу «Доброхаб». Там же появился дневник для записи показателей здоровья, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.