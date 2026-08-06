Сложные операции помогли 12,5 тысячи жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12 506 человек. За 12 лет число таких пациентов выросло почти втрое: в 2013 году их было чуть более 4,7 тысячи, сообщили в министерстве здравоохранения региона.