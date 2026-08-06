Сложные операции помогли 12,5 тысячи жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12 506 человек. За 12 лет число таких пациентов выросло почти втрое: в 2013 году их было чуть более 4,7 тысячи, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Сложное лечение проводят в краевых больницах, а также в учреждениях, специализирующихся на сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и оториноларингологии. Всё чаще врачи используют малоинвазивные методы, которые позволяют проводить операции через небольшие разрезы и сокращать восстановление пациентов.
В отделении опухолей головы и шеи краевого онкоцентра за год выполнили 576 операций. При лечении врачи стремятся не только удалить новообразование, но и сохранить человеку речь, возможность глотать и привычный внешний вид.
Сложные вмешательства проводят и в перинатальном центре имени Постола. В одном из случаев медики удалили у беременной женщины опухоль весом три килограмма и размером около 30 сантиметров, сохранив беременность.
Высокотехнологичная помощь предоставляется бесплатно по территориальной программе государственных гарантий. Решение о её необходимости принимает лечащий врач с учётом диагноза и состояния пациента.