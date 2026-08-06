Российский корвет совершил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока стартовали 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей. В учениях задействовано более 13 тыс. военнослужащих, около 60 кораблей и подлодок, а также около 30 летательных аппаратов и беспилотников.