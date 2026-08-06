Теннисист Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Франции Терансу Атману в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Атмана, не имеющего номера посева на турнире. Хачанов был посеян под 21-м номером. В третьем круге француз сыграет с чехом Якубом Меншиком (13-й номер посева).
Хачанову 30 лет, он занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Атману 24 года, в мировом рейтинге он занимает 46-ю позицию. На счету спортсмена нет побед на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга.
Соревнование в Монреале относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на покрытии «хард» и завершится 13 августа. Призовой фонд составляет $9,4 млн. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон.