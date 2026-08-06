В Госдуме напомнили, как увеличить декретные выплаты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Женщины, которые ранее уже находились в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, могут увеличить размер пособия по беременности и родам, заменив годы, используемые для расчета выплаты. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
«Если в 2024 или 2025 году женщина уже была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, эти годы можно заменить на более ранние — например, на 2022 и 2023. Это законный механизм, который позволяет вернуть сотни тысяч рублей, которые иначе были бы потеряны. Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году выхода в декрет. В 2026 году это 2024 и 2025 годы. Однако если в эти годы женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, она имеет право заменить их на более ранние годы — непосредственно предшествующие декрету», — пояснил он.
По словам депутата, если женщина находилась в декрете в 2024—2025 годах, она может попросить заменить их на 2022−2023 годы.
«Главное условие: замена должна привести к увеличению размера пособия. Если новая сумма оказывается меньше — в замене откажут. Механизм особенно актуален для женщин, у которых в 2024—2025 годах были низкие доходы или вообще не было заработка из-за предыдущего декрета. Замена лет позволяет “вернуть” в расчет те годы, когда женщина работала и получала высокую зарплату», — подчеркнул депутат.
В качестве примера депутат привел ситуацию, когда женщина родила первого ребенка в 2023 году, находилась в декрете в 2024—2025 годах, затем вышла на работу и снова уходит в отпуск по беременности и родам в 2026 году. В таком случае расчетный период включает годы, когда доход был минимальным или отсутствовал.
«Заменив эти годы на 2022−2023, где был высокий заработок, можно получить значительно большее пособие. В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней составляет 955 836 рублей. Минимальный — 124 702 рубля. Разница — более 800 тыс. рублей. Замена лет может существенно приблизить сумму к максимальной, если женщина работала и получала высокую зарплату в те годы, которые она хочет “вернуть” в расчет», — рассказал Панеш.
Заявление о замене расчетных лет подается работодателю или непосредственно в Социальный фонд России. В нем необходимо указать, какие годы следует заменить и на какие.
«Важно: если заявление подано после назначения пособия, производится перерасчет за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню обращения. Социальный фонд также подтвердил, что выход на неполный рабочий день после декрета не является препятствием для замены лет. Призываю каждую женщину, которая готовится к декрету, проверить, можно ли заменить расчетный период: это ваше законное право, и государство обязано его разъяснять», — подчеркнул парламентарий.