В Госдуме напомнили, как увеличить декретные выплаты

«Если в 2024 или 2025 году женщина уже была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, эти годы можно заменить на более ранние — например, на 2022 и 2023. Это законный механизм, который позволяет вернуть сотни тысяч рублей, которые иначе были бы потеряны. Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году выхода в декрет. В 2026 году это 2024 и 2025 годы. Однако если в эти годы женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, она имеет право заменить их на более ранние годы — непосредственно предшествующие декрету», — пояснил он.