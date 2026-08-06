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Хабаровские корабелы готовы строить суда для Северного морского пути

Вопрос обсуждался на совещании под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Предприятия Хабаровского края готовы подключиться к созданию собственного дноуглубительного флота для Северного морского пути. Региональные корабелы могут строить буксиры и другие вспомогательные суда, сообщили в министерстве промышленности и торговли края.

Новый флот потребуется для углубления дна в арктических портах и на подходах к ним. Такие работы помогают поддерживать необходимую глубину фарватеров и обеспечивать движение грузовых судов в короткий навигационный сезон.

Вопрос обсуждался на совещании под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. По его словам, собственный дноуглубительный флот будет создан, а разногласия по финансовой модели планируется устранить в течение недели.

Хабаровские предприятия готовы выпускать буксиры и мотозавозни — вспомогательные суда, которые перемещают земснаряды и их оборудование во время работы. Это позволит региональным верфям претендовать на часть заказов для развития арктической транспортной инфраструктуры.

Мощности Хабаровского судостроительного завода позволяют строить суда длиной до 90 метров и шириной до 16 метров. Максимальный доковый вес таких плавсредств может достигать 1,5 тысячи тонн.

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