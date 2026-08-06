Помощь по соцконтракту получили 44 многодетные семьи Донецкой Народной Республики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Семья» и кампании «Семейные ценности» многодетные семьи получают приоритетную государственную поддержку на основании социального контракта.
Эта мера помогает в поиске работы или ведении индивидуального предпринимательства. В Республике этой возможностью уже воспользовались 44 многодетных семьи.
Продолжаем расширять меры социальной помощи для семей, воспитывающих трех и более детей. Такие семьи — гордость региона, основа крепких традиций, любви и взаимопонимания. Инвестиции в их благополучие — это инвестиции в наш завтрашний день.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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