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Помощь по соцконтракту получили 44 многодетные семьи Донецкой Народной Республики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Семья» и кампании «Семейные ценности» многодетные семьи получают приоритетную государственную поддержку на основании социального контракта.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Семья» и кампании «Семейные ценности» многодетные семьи получают приоритетную государственную поддержку на основании социального контракта.

Эта мера помогает в поиске работы или ведении индивидуального предпринимательства. В Республике этой возможностью уже воспользовались 44 многодетных семьи.

Продолжаем расширять меры социальной помощи для семей, воспитывающих трех и более детей. Такие семьи — гордость региона, основа крепких традиций, любви и взаимопонимания. Инвестиции в их благополучие — это инвестиции в наш завтрашний день.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

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