Врач Матвеева рассказала, чем опасен просмотр экрана смартфона во время еды

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Просмотр экрана смартфона во время еды приводит к плохому пережевыванию пищи и, как следствие, ухудшает весь процесс пищеварения из-за нарушения всасывания полезных нутриентов. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета (НГУ) Мария Матвеева.
«Отвлечение на экран во время приема пищи оказывает отрицательное влияние на его качество, так мозг хуже фокусируется на самом процессе еды. В результате снижается осознанность, человеку сложно в полной мере понять вкус, текстуру, аромат пищи, что приводит к нарушению распознавания сигналов насыщения. А далее нарушается пищеварение — недостаточно пережеванная пища и недостаточное количество желудочного сока, а далее и всего процесса пищеварения может приводить к расстройствам и нарушению всасывания полезных нутриентов», — сказала собеседница агентства.
Она обратила внимание, что в состоянии переключенного внимания люди чаще выбирают «пустые» калории — сладкое, соленое, фастфуд. Матвеева отметила, что контент может оказывать влияние на переедание. «Увлекательный, динамичный контент сильнее отвлекает и “захватывает” внимание, из-за чего контроль над процессом еды ослабевает. Но иногда неинтересный, повторяющийся контент может спровоцировать “заедание” скуки или раздражения», — пояснила она.
Специалист отдельно выделила контент, напрямую связанный с едой, например, который может искусственно повышать аппетит, смешивая визуальное удовольствие от просмотра с реальным приемом пищи. «Ну и, конечно, подмена визуализации — когда спортивные и красивые люди потребляют вредную пищу, подсознательно человек воспринимает такой вид питания, как правильный, приводящий к стройной или накаченной фигуре и успеху», — добавила Матвеева.