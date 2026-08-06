Врач Матвеева рассказала, чем опасен просмотр экрана смартфона во время еды

«Отвлечение на экран во время приема пищи оказывает отрицательное влияние на его качество, так мозг хуже фокусируется на самом процессе еды. В результате снижается осознанность, человеку сложно в полной мере понять вкус, текстуру, аромат пищи, что приводит к нарушению распознавания сигналов насыщения. А далее нарушается пищеварение — недостаточно пережеванная пища и недостаточное количество желудочного сока, а далее и всего процесса пищеварения может приводить к расстройствам и нарушению всасывания полезных нутриентов», — сказала собеседница агентства.