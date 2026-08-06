Теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто

Крейчиковой 30 лет, в мировом рейтинге она располагается на 26-й позиции. На счету чешки 9 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году и Уимблдона в 2024 году.