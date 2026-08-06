Теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Самсоновой, которая не имеет на турнире номера посева. Крейчикова была посеяна под 22-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с австралийкой Майей Джонйт, пробившейся на турнир через квалификацию.
27-летняя Самсонова располагается на 55-й позиции в мировом рейтинге. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде. В 2025 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).
Крейчиковой 30 лет, в мировом рейтинге она располагается на 26-й позиции. На счету чешки 9 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году и Уимблдона в 2024 году.
Турнир в Торонто относится к категории WTA 1 000. Действующей победительницей является канадка Виктория Мбоко. Из россиянок соревнование выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).