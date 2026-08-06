Некоторые предметы переименуют в школах Казахстана

Как заявили в ведомстве, стремительное развитие технологий, изменение требований рынка труда и широкое проникновение искусственного интеллекта во все сферы жизни требуют обновления содержания образования.
«Системная работа в этом направлении начата во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. С сентября того же года работа ведется поэтапно. В дальнейшем была укреплена правовая основа этой работы. В ноябре 2025 года принят Закон Республики Казахстан “Об искусственном интеллекте”, а в мае 2026 года — Указ президента по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования», — сообщили в министерстве.
Как сообщили в Минпросвещения, в рамках реализации этих документов обновлены: государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы и типовые учебные программы. Предмет «Цифровая грамотность» в 1−4 классах переименован в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект», а «Информатика» в 5−11 классах — в «Информатика и искусственный интеллект».
«Речь идет не только об изменении названий предметов. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровых технологий и информатики. В связи с этим в содержание предметов включены новые разделы по искусственному интеллекту и 43 цели обучения», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что сегодня школьники уже используют инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни. Теперь задача заключается в том, чтобы научить их не просто пользоваться этой технологией, а применять ее осознанно, эффективно и ответственно.
В министерстве рассказали, как школьников будут знакомить с ИИ: В 1−4 классах в рамках раздела «Медиаграмотность и ИИ» предусмотрено 17 целей обучения. Школьники познакомятся с искусственным интеллектом на простых примерах из повседневной жизни, освоят основы цифровой безопасности, защиты персональных данных и ответственного поведения в цифровой среде.
В 5−9 классах в рамках разделов «Компьютерное мышление и программирование», «Здоровье, безопасность и ИИ» предусмотрено 14 целей обучения. Учащиеся научатся эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта в учебном процессе, грамотно формулировать запросы, критически оценивать полученные результаты, а также соблюдать принципы кибербезопасности и академической честности.
В 10−11 классах в рамках раздела «Управление данными и искусственный интеллект» предусмотрено 12 целей обучения. Основной акцент сделан на понимании принципов работы искусственного интеллекта и его практическом применении. В содержание обучения включены основы машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии.
В ведомстве подчеркнули, что обновленные учебные программы по данным предметам успешно прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное экспертное заключение. В настоящее время они находятся на стадии утверждения в установленном порядке.