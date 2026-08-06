Некоторые предметы переименуют в школах Казахстана

«Системная работа в этом направлении начата во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. С сентября того же года работа ведется поэтапно. В дальнейшем была укреплена правовая основа этой работы. В ноябре 2025 года принят Закон Республики Казахстан “Об искусственном интеллекте”, а в мае 2026 года — Указ президента по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования», — сообщили в министерстве.