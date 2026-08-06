Досрочный выход на пенсию: кому доступен в Татарстане, и как оформить

— граждане с длительным стажем работы. Мужчины, имеющие не менее 42 лет страхового стажа, и женщины со стажем от 37 лет могут оформить пенсию на два года раньше общеустановленного срока. При этом возраст выхода не может быть ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.