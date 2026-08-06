В России впервые с 2013 года разрешили продажу бензина низкого экологического класса

Стандарт Евро-2 в России был принят в 2005 году. Топливо этого класса запретили с 1 января 2013 года, стандарт был заменен на Евро-3. С тех же пор все производимые и ввозимые на территорию страны автомобили должны были соответствовать классу Евро-4 или, в исключительных случаях, Евро-3.