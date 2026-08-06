В России впервые с 2013 года разрешили продажу бензина низкого экологического класса

Правительство России до 1 июля 2027 года разрешило выпуск и продажу автомобильного бензина и дизельного топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщает Минэнерго. При этом покупателей на АЗС обязаны информировать об экологическом классе отпускаемого топлива.
В правительстве подчеркнули, что речь не идет о пересмотре долгосрочной экологической политики. Послабления носят временный и антикризисный характер — они позволяют сохранить баланс между требованиями к качеству топлива и его доступностью для потребителей.
«Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива», — говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее действовавшее постановление, допускавшее обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 года, признано утратившим силу.
Поясним, что экологический класс топлива определяет содержание вредных веществ, в первую очередь серы. Чем выше класс, тем чище топливо и меньше вреда для двигателя и окружающей среды оно наносит. В топливе низших классов (Евро-2 и Евро-3) серы значительно больше.
Стандарт Евро-2 в России был принят в 2005 году. Топливо этого класса запретили с 1 января 2013 года, стандарт был заменен на Евро-3. С тех же пор все производимые и ввозимые на территорию страны автомобили должны были соответствовать классу Евро-4 или, в исключительных случаях, Евро-3.
Фото на главной: senivpetro / Magnific.
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