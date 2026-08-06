Народные приметы на 7 августа: чего нельзя делать в день Анны Летней?

7 августа с давних пор принято вспоминать мать Богородицы — праведную Анну. В народном календаре — Анна Летняя — дата, известная в старину своими приметами и суевериями. Сегодня мы вспомним традиции и запреты наших предков и расскажем, как провести 7 августа, чтобы избежать бед и обрести счастье.
Народные приметы на 7 августа: что нельзя делать.
День Анны Летней категорически не подходит для рукоделия. На Руси говорили, что 7 августа нитки будут путаться, а иголки ломаться, да и в целом ничего хорошего у рукодельницы не получится. Она лишь зря потратит время.
Не разрешалось подглядывать в чужие окна. Мудрецы в старину предупреждали, что расплатой за непомерное любопытство может стать слепота.
Проблемы со слухом могут грозить тем, кто подслушивает разговоры, которые его не касаются. Нельзя и сквернословить — зубы заболят.
Девицам на выданье в этот день не советовали долго глядеться в зеркало. Якобы нечисть из отражения может завладеть их молодостью и красотой.
Если парень, настроенный на женитьбу, станет ломать ветки деревьев 7 августа, то счастья в браке ему не видать.
Родители не должны оставлять детей с соседями и знакомыми. Поговаривали, что те недоглядят за чадом, что приведет к печальным последствиям.
Ни в коем случае не следует обижать животных, в том числе и бездомных. Если ударить собаку, то можно всех друзей лишиться, а если прогнать от избы кота, то в доме начнутся постоянные скандалы.
В этот день нежелательно ходить в гости. Но если все же соберетесь, не переступайте чужой порог без подарка.
Визитеры заявились к вам без приглашения? Трижды осените их крестным знамением, тогда неприятностей получится избежать. Во всяком случае, так говорили в старину.
7 августа не следует есть мясо. Это чревато проблемами со здоровьем и бессонницей.
Тем, кто трудится в сфере торговли, на Анну Летнюю не стоит завышать цены, а то до конца года придется работать в убыток.
Также не рекомендуется мыться и стирать одежду. Наши предки опасались, что в этот день вода «смоет» защиту от болезней.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 7 августа: что можно делать.
На Анну Летнюю крестьяне не сидели без дела — они собирали урожай и делали заготовки, чтобы не пришлось голодать зимой. С того момента, как на Руси появился картофель, 7 августа появилась традиция готовить из него различные блюда. Считалось, что кушанья из этого корнеплода помогут приманить в дом удачу.
Также в этот день люди ходили по грибы и по ягоды, собирали лекарственные растения. Чтобы не заблудиться, в лес отправлялись семьями или большими компаниями. По пути развлекали друг дружку рассказами и песнями.
Дата годится для завершения старых дел и решения финансовых вопросов. Правда, в долг лучше никому не давать — деньги могут не вернуться. Но если поможете человеку бескорыстно, он отплатит добром, говорили на Руси.
В ночь с 7 на 8 августа можно увидеть вещий сон. Но сбудется не все: стоит обратить внимание на конкретные знаки, например, даты и адреса. Если перед сновидцем предстанет кто-то из давно усопших, стоит обратить внимание на его слова. Тем, кто проснулся в холодном поту, нужно сразу же подойти к окну и трижды произнести в открытую форточку: «Куда ночь, туда и сон», тогда ничего плохого не произойдет. Во всяком случае, так считали наши предки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 7 августа.
Если утром на Анну Летнюю солнце прячется за облаками, осень будет холодной. Ясная погода указывает на обратное.
Сильный ветер гонит тучи по небу, а дождя так и нет — зима придет позже обычного и будет малоснежной.
Туман — верный знак потепления.
Если муравьи вокруг муравейника бегают, установится знойная погода.
Именинники 7 августа.
В этот день именины празднуют Александр, Анна, Евпраксия, Макар, Олимпиада и Христофор.