Народные приметы на 7 августа: чего нельзя делать в день Анны Летней?

В ночь с 7 на 8 августа можно увидеть вещий сон. Но сбудется не все: стоит обратить внимание на конкретные знаки, например, даты и адреса. Если перед сновидцем предстанет кто-то из давно усопших, стоит обратить внимание на его слова. Тем, кто проснулся в холодном поту, нужно сразу же подойти к окну и трижды произнести в открытую форточку: «Куда ночь, туда и сон», тогда ничего плохого не произойдет. Во всяком случае, так считали наши предки.