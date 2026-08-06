Вместо Баден‑Бадена: что может предложить Башкирия взамен мировых курортов

Лето, отпуск, усталость от рабочих будней… В такие моменты многие мечтают сбежать туда, где можно не просто отдохнуть, но и по-настоящему восстановить силы. В голове сразу всплывают названия модных курортов: Карловы Вары, Баден‑Баден, Мацеста, Хоста, Кисловодск… Кажется, только там можно найти идеальные условия для оздоровления: целебные грязи, минеральные воды, продуманные маршруты для прогулок и мягкий климат. Но так ли это на самом деле? Что, если всё это богатство есть гораздо ближе — в Башкирии?