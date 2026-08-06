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На «Бирюсе» завершилась смена «Навигаторы будущего»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» подвели итоги смены «Навигаторы будущего». Она объединила 400 молодых педагогов, школьников, вожатых и представителей центров наставничества.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» подвели итоги смены «Навигаторы будущего». Она объединила 400 молодых педагогов, школьников, вожатых и представителей центров наставничества.

Участники направления «Навигаторы детства» разработали 11 готовых методических решений, которые можно использовать в образовательной и воспитательной работе. Команды «Лиги вожатых» представили четыре новых формата для школ подготовки вожатых.

Участники проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подготовили пять педагогических методик, отвечающих на актуальные запросы школ. После доработки материалы опубликуют на сайте проекта.

Региональный центр наставничества и Ассоциация молодых педагогов предложили шесть моделей взаимодействия между руководителями учреждений, наставниками и начинающими учителями. В ближайшее время инициативы обсудят на муниципальных педагогических советах.

Отдельная программа была подготовлена для школьников. На слете СФО «Зеленая Галактика» и сборах школьных лесничеств ребята изучали лесное хозяйство, современные промышленные технологии, космос и робототехнику.