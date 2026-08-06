Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%

В этой связи часть собеседников «Ъ» делает вывод о снижении транзитного трафика через Москву в пользу прямых рейсов за рубеж из Петербурга. Но в большей степени спад объясняется усиливающимся влиянием «Ковров». В декабре 2025 года в Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярных закрытий аэропорта в связи с беспилотной угрозой. Помимо роста транзита и «Ковров» эксперты видят причины и в уходе из Пулково ряда авиакомпаний на маршруте из-за конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота». Также на трафике сказывается отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт.