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Над Ростовской областью за ночь сбили более 20 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа уничтожили более двух десятков беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа уничтожили более двух десятков беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, воздушные цели были сбиты над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Верхнедонским, Каменским и Тарасовским районами.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти продолжают уточнять последствия воздушной атаки.

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