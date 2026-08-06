Над Ростовской областью за ночь сбили более 20 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа уничтожили более двух десятков беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, воздушные цели были сбиты над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Верхнедонским, Каменским и Тарасовским районами.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти продолжают уточнять последствия воздушной атаки.
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