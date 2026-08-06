В Ягоднинском округе Магаданской области ввели особый противопожарный режим

В Магаданской области в Ягоднинском муниципальном округе с 3 августа введён особый противопожарный режим. Меры приняты для предотвращения лесных пожаров и защиты населённых пунктов. На время действия режима жителям запрещено выходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы вне специальных мест, а также оставлять рядом с домами ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. За нарушение грозят крупные штрафы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.