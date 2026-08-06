«Промаялся в отделении полдня»: Ученый Зезин перед смертью сильно переживал из-за обвинений от родителей детей

Перед смертью член-корреспондент Академии наук Никита Зезин сильно переживал из-за конфликта с родителями детей, обратившихся в полицию с обвинениями в его адрес. Об этом рассказал спецкор KP.RU Владимир Ворсобин, изучивший обстоятельства истории.
По данным журналиста, ученый несколько часов провел в отделении полиции, пытаясь подать заявление на избивших его мужчин. Позже профессор узнал, что его самого обвиняют в похищении детей и других серьезных нарушениях.
Зезин, по словам знакомых, был сильно встревожен и пытался найти помощь. Он связался с депутатом областного Заксобрания Вячеславом Вегнером и рассказал ему о ситуации.
«Представляешь, говорит, на мое дело не реагируют, но завели уголовное дело “за похищение детей”. Я в этот момент был в Донбассе. Говорю ему — приеду, разберемся… Связь плохая, а он пишет и пишет. Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, что приняла у него заявление, угрожают увольнением», — рассказал депутат.
Вскоре после этого состояние профессора ухудшилось. Его доставили в больницу. Врачи заподозрили бронхит, однако в тот же день ученый скончался. Знакомые Зезина считают, что сильные переживания из-за конфликта могли серьезно повлиять на его состояние.
Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый в жестоком нападении на Зезина был взят под стражу. По данным ГУ МВД по Свердловской области, его поместили в изолятор временного содержания.
«Убил профессора страх»: Кто на самом деле виноват в смерти ученого Зезина, остановившего мальчишек на поле с горохом.