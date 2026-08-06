«Промаялся в отделении полдня»: Ученый Зезин перед смертью сильно переживал из-за обвинений от родителей детей

«Представляешь, говорит, на мое дело не реагируют, но завели уголовное дело “за похищение детей”. Я в этот момент был в Донбассе. Говорю ему — приеду, разберемся… Связь плохая, а он пишет и пишет. Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, что приняла у него заявление, угрожают увольнением», — рассказал депутат.