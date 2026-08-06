Биробиджанская пенсионерка потеряла 373 тысячи рублей в погоне за лёгким заработком на бирже

Под руководством мнимого аналитика пенсионерка начала переводить деньги на счета, которые аферисты выдавали за брокерские платформы. Сначала она совершила несколько мелких операций и видела в личном кабинете рост баланса. После этого её стали убеждать вкладывать более крупные суммы. За две недели общая сумма переведённых средств составила 373 231 рубль.