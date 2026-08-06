Ученые назвали три привычки, которые помогут отстрочить деменцию

Исследователи из Нью-Йоркского университета установили, что контроль артериального давления, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте 45−65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology, сообщает The Guardian.
В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 12,4 тысячи человек. Средний возраст участников на старте наблюдений составлял 56 лет, общая продолжительность мониторинга — 26 лет. За это время деменция развилась у трех тысяч человек.
Участники без трех основных факторов риска в среднем прожили без когнитивных нарушений более 30 лет. При наличии всех трех факторов этот показатель не превышал 17 лет.
Авторы работы подчеркивают, что профилактика диабета, контроль давления и отказ от курения в среднем возрасте помогают сохранить здоровье мозга на долгие годы. Эксперты также отмечают, что забота о сердечно-сосудистой системе играет ключевую роль в снижении риска когнитивных нарушений.
Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что чрезмерная опека над пожилыми или больными родственниками ускоряет старение мозга. Как показало исследование, все зависит от количества часов, посвященных уходу, и совместного проживания.