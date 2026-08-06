Ученые назвали три привычки, которые помогут отстрочить деменцию

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 12,4 тысячи человек. Средний возраст участников на старте наблюдений составлял 56 лет, общая продолжительность мониторинга — 26 лет. За это время деменция развилась у трех тысяч человек.