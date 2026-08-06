Создателя интернет-магазина наркотиков задержали после погони в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали двух 25-летних мужчин, которых подозревают в продаже растительных наркотиков через виртуальный магазин. При попытке скрыться их автомобиль повредил служебную машину, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
По данным полиции, один из фигурантов живёт в Краснофлотском районе, второй зарегистрирован в посёлке Де-Кастри Ульчского района. Оперативники выяснили, что молодые люди могут распространять наркотики в краевом центре, после чего организовали их задержание.
Иномарку подозреваемых заблокировали на улице Тихоокеанской при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Находившиеся в салоне мужчины попытались уехать и во время опасного манёвра повредили автомобиль полиции, однако скрыться им не удалось.
Предполагаемый организатор создал интернет-магазин в ноябре 2025 года. Заказы он принимал через мессенджер, оплату получал безналичными переводами, после чего отправлял покупателям координаты тайников. Закладки мужчины, по версии следствия, оборудовали вместе.
Три таких тайника оперативники обнаружили на улицах Алексеевской и Александровской. В них находилось 1,8 грамма гашишного масла. Ещё 0,86 грамма того же вещества изъяли при обыске в квартире организатора, где также нашли высокоточные весы, пакеты с застёжками, изоленту и три смартфона.
Оба задержанных отказались проходить медицинское освидетельствование на употребление запрещённых веществ. На них составили административные протоколы.
Уголовные дела возбуждены о незаконном хранении наркотиков и покушении на их сбыт группой лиц. На время расследования обоим подозреваемым избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.