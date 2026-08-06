Создателя интернет-магазина наркотиков задержали после погони в Хабаровске

Три таких тайника оперативники обнаружили на улицах Алексеевской и Александровской. В них находилось 1,8 грамма гашишного масла. Ещё 0,86 грамма того же вещества изъяли при обыске в квартире организатора, где также нашли высокоточные весы, пакеты с застёжками, изоленту и три смартфона.