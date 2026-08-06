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В Таиланде прощаются с убитыми во время ограбления Романом и Дианой Назимовыми

В Паттайе идет церемония прощания с погибшими россиянами.

Источник: Комсомольская правда

В районе города Паттайя на юге Таиланда началась церемония прощания с россиянами Романом и Дианой Назимовыми, погибшими во время ограбления. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Родные погибших решили почтить их память на месте трагедии — в лесной местности рядом с автомагистралью № 331 в районе Хуай-Яй, где были обнаружены тела. По данным следствия, Роман и Диана стали жертвами нападения преступников.

На прощание пришли родственники погибших, проживающие в Таиланде россияне, местные жители и представители общественных организаций. У места, где были обнаружены тела, участники церемонии возложили цветы в память о погибших.

Ранее МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с убийством россиян в Паттайе. Российское посольство оказывает содействие в оформлении документов близким погибших.

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