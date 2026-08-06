3 летних рецепта от диетолога, которые легко помогут похудеть

Лето — лучшее время для тех, кто хочет привести себя в форму без подвигов и страданий. Жара сама снижает аппетит, на прилавках — море сочных овощей и ягод, а организм требует лёгкости и воды. Но, как показывает практика, именно в этот период легко совершить две главные ошибки: либо сесть на жёсткие диеты и сорваться через три дня, либо, наоборот, расслабиться, списав всё на сезон застолий. Диетолог, врач-эндокринолог и специалист по РПП (расстройствам пищевого поведения) Лидия Биндюкова поделилась с vrn.aif.ru рецептами, которые помогут привить полезные привычки и снизить вес без каких-либо голодовок и срывов.
«Мои рецепты — не про подвиг на один сезон. Это просто новый вкусный сценарий, который останется с вами навсегда. Потому что правильное питание — это не ограничение, а привычка, которая перестаёт быть усилием. А лето — лишь удобный повод начать», — отмечает специалист.
Рецепт № 1. Смузи-боул для сытости до обеда.
Взбейте в блендере 150 г творога 5% (или греческого йогурта), 100 г замороженной клубники, столовую ложку молотого льна и немного воды. Сверху — горсть свежих ягод. Холодный, густой, сладкий — и никаких булок до самого обеда.
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы): 245 ккал, белки 24 г, жиры 10 г, углеводы 16 г.
Рецепт № 2. Тарелка объёма — обед или ужин.
Половину тарелки заполните свежими огурцами, помидорами, перцем и зеленью с лимоном. Четверть — рыба на гриле, курица или тофу. Ещё четверть — холодная гречка или киноа. Ешьте овощи первыми, так насытитесь быстрее.
КБЖУ: 380−420 ккал, белки 30−35 г, жиры 12−14 г, углеводы 35−40 г.
Рецепт № 3. Напиток вместо лимонада.
На 1,5 литра воды — половинка лимона кружочками, 10 листьев мяты и щепотка имбиря. Настоять в холодильнике два часа.
КБЖУ: 10 ккал, белки 0 г, жиры 0 г, углеводы 2 г.
«Начните с одного рецепта, через неделю добавьте второй, ещё через неделю — третий. Организм сам потянется к лёгкости, а весы скажут спасибо без голодовок и срывов. Главное — сон, вода и отсутствие резких движений, и тогда эти привычки останутся с вами навсегда», — отмечает Лидия Биндюкова.