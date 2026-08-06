3 летних рецепта от диетолога, которые легко помогут похудеть

Лето — лучшее время для тех, кто хочет привести себя в форму без подвигов и страданий. Жара сама снижает аппетит, на прилавках — море сочных овощей и ягод, а организм требует лёгкости и воды. Но, как показывает практика, именно в этот период легко совершить две главные ошибки: либо сесть на жёсткие диеты и сорваться через три дня, либо, наоборот, расслабиться, списав всё на сезон застолий. Диетолог, врач-эндокринолог и специалист по РПП (расстройствам пищевого поведения) Лидия Биндюкова поделилась с vrn.aif.ru рецептами, которые помогут привить полезные привычки и снизить вес без каких-либо голодовок и срывов.