В Госдуме предлагают разрешить использовать маткапитал для оплаты аренды жилья

Сейчас средства материнского капитала могут направляться на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии, социальную адаптацию детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет. Также деньги могут использоваться для приобретения и строительства жилого помещения, реконструкцию дома и погашение жилищных кредитов и займа, оплата найма квартиры к таким расходам не относится.