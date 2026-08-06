В Госдуме предлагают разрешить использовать маткапитал для оплаты аренды жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить семьям использовать материнский капитал для оплаты арендуемого жилья.
«Представляется целесообразным разрешить использовать часть средств материнского капитала на оплату долгосрочного найма жилого помещения. Мера может распространяться на семьи, не имеющие по месту фактического проживания пригодного собственного жилья и заключившие письменный договор найма квартиры или жилого дома на срок не менее одного года», — цитирует ТАСС письмо, направленное министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.
По словам парламентариев, не все семьи с детьми имеют собственное жилье, они вынуждены оплачивать наем из своих доходов, что сокращает средства на питание, образование и другие потребности детей. Предлагается позволить семьям безналично переводить арендодателю часть средств материнского капитала за наем квартиры.
Сейчас средства материнского капитала могут направляться на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии, социальную адаптацию детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет. Также деньги могут использоваться для приобретения и строительства жилого помещения, реконструкцию дома и погашение жилищных кредитов и займа, оплата найма квартиры к таким расходам не относится.