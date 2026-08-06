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До +40°С: МЧС предупреждает белорусов о жаре в четверг

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Днем в четверг во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +35…+40°С, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 85% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.

Жара может стать причиной возникновения очагов природных пожаров и распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.

Также увеличивается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, повышается вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы местами с сильными дождями и возможным градом.

Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +28°С по северу до +40°С по югу республики.

В Минске в четверг прогнозируется переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха утром составит в белорусской столице +21…+24°С, днем воздух прогреется до +33…+35°С, а вечернее время столбик термометра немного опустится — до +26…+29°С.

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