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В ОП России предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году.

— Нужно обязательно это делать к 1 сентября, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в размере 15 тысяч рублей на школьника, — цитирует его РИА Новости.

Такая выплата должна предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с первого по 11-й класс, потому что подготовка к новому учебному году требует больших расходов.

— Подготовка к школе — это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы, — отметил Гриб в беседе с агентством.

Член Ассоциации юристов РФ Шамиль Султанов рассказал, что молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. Выплата составляет не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья, а при наличии детей — не менее 35 процентов.