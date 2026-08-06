Грозы и жара до +29: прогноз погоды в Калининграде и области на 6 августа

В четверг, 6 августа, в регионе ожидается жаркая погода с локальными дождями, ливнями и грозами. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.
К полудню воздух прогреется до +25…+27, у моря — до +23…+25. Осадки наиболее вероятны на побережье, западе и юге региона — в Зеленоградском, Багратионовском, Гвардейском, Правдинском, Гурьевском и Полесском районах, а также в Калининграде.
Днём на востоке области температура поднимется до +28…+29, на Куршской и Балтийской косах останется в пределах +22…+24. До обеда дожди и грозы возможны преимущественно в западной части региона и у моря, а ближе к вечеру — в континентальных районах.
После заката ожидается +18…+21. В Калининграде, на побережье и западе области осадки прекратятся, на востоке ливни и грозы местами сохранятся до позднего вечера.
Ветер в течение суток сменится с юго-западного на северо-западный. Утром и вечером его скорость составит 1−5 м/с, днём — 3−9 м/с, во время осадков возможны шквалы. Атмосферное давление — 758−759 мм ртутного столба.
К пятнице в Калининградской области похолодает до +20…+22. Западный ветер усилится, на побережье порывы достигнут 12−15 м/с. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.