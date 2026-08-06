Билеты на общественный транспорт стандартизируют в России с 1 сентября

С 1 сентября в России унифицируют оформление проездных документов в городском транспорте. Об этом в среду, 5 августа, рассказала член общественного совета при Министерстве транспорта страны Кира Доросева.
— Отмечу, что речь здесь не про «красивый дизайн», а про юридическую ясность и защиту прав пассажира, — цитирует ее РИА Новости.
Так, с начала осени билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы-наряды для перевозок.
— Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа, — подытожила она.
Пассажирам среди прочего также разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика имеется соответствующая техническая возможность.
Кроме того, в июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда.