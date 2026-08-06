«Ротор» против «Челябинска» — шансы, цифры и ожидания

У «сине‑голубых» короткая скамейка, а игроки резерва заметно уступают основе — отсюда и перепады в качестве игры. Но домашний фактор остаётся одним из ключевых в этом матче. «Ротор» на своём поле действует увереннее и выглядит надёжнее. Команда хоть и находится в стадии становления, но сейчас должна выложиться на все 120%.